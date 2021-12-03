Pithoragarh News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 25 Nov 2026 12:08 AM IST
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जौलजीबी मेला : जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक संध्या शाम छह बजे से।
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रामलीला : थल में रामलीला का मंचन रात सात बजे से।
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महोत्सव : जीआईसी डीडीहाट के मैदान में डीडीहाट महोत्सव सुबह 10 बजे से।
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कौतिक
बेड़ीनाग में बौराणी कौतिक सुबह 10 बजे से।
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रामलीला : थल में रामलीला का मंचन रात सात बजे से।
महोत्सव : जीआईसी डीडीहाट के मैदान में डीडीहाट महोत्सव सुबह 10 बजे से।
कौतिक
बेड़ीनाग में बौराणी कौतिक सुबह 10 बजे से।