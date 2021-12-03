विज्ञापन



--

रामलीला : थल में रामलीला का मंचन रात सात बजे से।

--

महोत्सव : जीआईसी डीडीहाट के मैदान में डीडीहाट महोत्सव सुबह 10 बजे से।

--

कौतिक

बेड़ीनाग में बौराणी कौतिक सुबह 10 बजे से।

जौलजीबी मेला : जौलजीबी मेले में सांस्कृतिक संध्या शाम छह बजे से।