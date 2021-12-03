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पिथौरागढ़। एलएसएम परिसर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं 25 नवंबर यानी आज से शुरू होंगी। इग्नू अध्ययन केंद्र की समन्वयक डॉ. गरिमा पुनेठा ने कहा कि परीक्षाएं 14 जनवरी 2027 तक चलेंगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी इग्नू के समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य होगा।