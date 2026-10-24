Pithoragarh News: प्राथमिक पाठशालाओं में सफाई व्यवस्था की ली जानकारी

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गौरव ने नगर पंचायत के कार्यों की जानकारी ली और अधिशासी अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक पाठशालाओं में सफाई व्यवस्था की स्थिति जानी। विद्यालयों में बच्चों से सफाई कराने को गलत बताया। नागरिकों की समस्याओं पर संबंधित विभागों से जवाब तलब किया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली और पानी की व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई। कई विभागों के प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार पिंकी आर्या से नोटिस जारी करने को कहा। यहां नामित सभासद प्रेम सिंह रावत और उमेद सिंह नेगी, रुचि धस्माना, रुक्मिणी उनियाल, विमला बिष्ट आदि के अलावा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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बनबसा (चंपावत)। उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष संतोष गौरव ने शनिवार को बनबसा नगर पंचायत कार्यालय में विभिन्न विभागों से संवाद किया। उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन को सरकार के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।