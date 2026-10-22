भारत-चीन व्यापार: 24.40 लाख का सामान लेकर तकलाकोट मंडी पहुंचे व्यापारी

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एसडीएम धारचूला आशीष जोशी ने बताया कि चौथे दल के रूप में व्यापारी रतन सिंह रायपा को बृहस्पतिवार को तकलाकोट के लिए रवाना किया गया। साथ ही 8 व्यापारियों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। सभी व्यापारियों के दस्तावेज और सामान की जांच कस्टम विभाग कर रहा है। तकलाकोट में मौजूद व्यापारी महेश ह्यांकी ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चीनी मंडी में 26 भारतीय व्यापारी और पांच हेल्पर मौजूद हैं। तकलाकोट मंडी के साथ ही आवाजाही के रास्तों पर काफी बर्फ जमा हो गई है इससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में व्यापारियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार शुरू होने के शुरुआती चरणों में भी व्यापारियों को अनुमति संबंधी अड़चनों का सामना करना पड़ा था। पहले दल में 16 व्यापारी और चार हेल्पर सहित 20 लोग तकलाकोट पहुंचे थे। सितंबर में तीसरे दल के छह व्यापारी और चार हेल्पर भी 23.63 लाख रुपये का सामान लेकर रवाना हुए थे।एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि तकलाकोट में मौजूद व्यापारी प्रेम सिंह गर्ब्याल (60 वर्ष) लकवाग्रस्त हुए हैं। तकलाकोट में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि बीमार व्यापारी शुक्रवार यानी आज स्वदेश लौटेंगे। इसके बाद उचित कदम उठाए जाएंगे।