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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   India-China trade picks up after six years; third convoy departs for Taklakot with goods worth ₹23.63 lakh

पिथौरागढ़: छह साल बाद भारत-चीन व्यापार में तेजी, 23.63 लाख का सामान लेकर तीसरा दल तकलाकोट रवाना

Tue, 22 Sep 2026 12:24 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 22 Sep 2026 12:24 PM IST
सार

छह साल बाद शुरू हुए भारत-चीन व्यापार के तहत छह व्यापारी और चार सहायकों का तीसरा दल 23.63 लाख रुपये का सामान लेकर तकलाकोट रवाना हुआ।

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India-China trade picks up after six years; third convoy departs for Taklakot with goods worth ₹23.63 lakh
चीन-भारत व्यापार। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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चीन ने भारतीय व्यापारियों के तीसरे दल को सामान के साथ तकलाकोट पहुंचने की अनुमति दी है। लिपुलेख दर्रे से होने वाले अंतरराष्ट्रीय भारत-चीन व्यापार के लिए भारतीय व्यापारियों का तीसरा दल 23.63 लाख रुपये का सामान लेकर रवाना हुआ। दल में छह व्यापारी और चार सहायक शामिल हैं।

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चीन से अनुमति मिलने के बाद सोमवार को छह व्यापारी और चार सहायक गुंजी से सामान लेकर तकलाकोट रवाना हो गए हैं। वहीं पूर्व में तकलाकोट गए नौ व्यापारी भारत लौटे हैं। ये व्यापारी अपने साथ चीन से सामग्री भी साथ लाए हैं। चीन से लाई सामग्री की जांच कस्टम विभाग कर रहा है।

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छह साल बाद शुरू हुए भारत-चीन व्यापार के लिए 68 व्यापारियों ने ट्रेड पास बनाए हैं। पहले दल में 20 तो दूसरे दल में 17 व्यापारी तलाकोट गए। अब तीसरे दल के 10 व्यापारियों के साथ भारत-चीन व्यापार के लिए तकलाकोट जाने वालों की संख्या 47 पहुंच गई है। वापस लौटे व्यापारियों ने बताया कि तकलाकोट मंडी में व्यापार अच्छा हो रहा है। यदि समय पर उन्हें चीन की अनुमति मिलती तो व्यापार को और रफ्तार मिलती।

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10 सदस्यीय कारोबारी दल चीन की मंडी तकलाकोट रवाना हुआ है। दल में छह कारोबारी और चार सहायक शामिल हैं। पूर्व में तकलाकोट गए नौ व्यापारी भी सामान लेकर भारत लौटे हैं। - आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला

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