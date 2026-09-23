Pithoragarh News: शहर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Wed, 23 Sep 2026 11:21 PM IST
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सोना - 1,53,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,51,000 प्रति किलो
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शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
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प्रशिक्षण
पंतनगर विवि में लक्ष्मण राव इनामदार ईएमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
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नामांकन पत्रों की बिक्री
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में नामांकन पत्रों की बिक्री सुबह 10 बजे से।
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चांदी - 2,51,000 प्रति किलो
शिविर
पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।
प्रशिक्षण
पंतनगर विवि में लक्ष्मण राव इनामदार ईएमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
नामांकन पत्रों की बिक्री
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में नामांकन पत्रों की बिक्री सुबह 10 बजे से।