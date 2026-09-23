Pithoragarh News: शहर में आज

विज्ञापन



चांदी - 2,51,000 प्रति किलो

--

शिविर

पंतनगर में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर सुबह 10 बजे से।

--

प्रशिक्षण

पंतनगर विवि में लक्ष्मण राव इनामदार ईएमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।

--

नामांकन पत्रों की बिक्री

रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में नामांकन पत्रों की बिक्री सुबह 10 बजे से।



सोना - 1,53,000 प्रति 10 ग्राम