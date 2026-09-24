Pithoragarh News: सिटी में आज

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पिथौरागढ़। आरसेटी कुमौड़ में सिलाई प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से

नंदा महोत्सव

पिथौरागढ़। डीडीहाट के रामलीला मैदान में नंदा महोत्सव सुबह 10 बजे से।

रोजगार मेला

पिथौरागढ़। जिला सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेला सुबह 11 बजे से।

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शिविर

चंपावत। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल के पास लक्ष्मी मार्केट में आयुष्कामीय शिविर सुबह 10 बजे से

खेलकूद प्रतियोगिता

चंपावत। गोरलचौड़ खेल मैदान में विधायक चैंपियनशिप ट्राॅफी की खेलकूद प्रतियोगिताएं सुबह 11 बजे से

प्रशिक्षण