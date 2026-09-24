Pithoragarh News: किच्छा विधायक से अभद्रता के विरोध में फूंका सरकार का पुतला
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 24 Sep 2026 12:55 AM IST
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गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के साथ हुई अभद्रता के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राज्य सरकार और ऊधमसिंह नगर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर अध्यक्ष दीपक धानिक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दबाव में प्रशासन विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक के साथ अभद्रता की घटना गंभीर है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
प्रदर्शन में मनोज टम्टा, मुकेश रावल, गणेश रावल, सुरेश पांडा, हयात सिंह बोरा, सोनू आर्य समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दबाव में प्रशासन विपक्षी नेताओं का उत्पीड़न कर रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक के साथ अभद्रता की घटना गंभीर है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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प्रदर्शन में मनोज टम्टा, मुकेश रावल, गणेश रावल, सुरेश पांडा, हयात सिंह बोरा, सोनू आर्य समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।