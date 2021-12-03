Pithoragarh News: सिटी में आज

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पिथौरागढ़। आरसेटी कुमौड़ में महिलाओं का सिलाई प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से

नंदा महोत्सव

पिथौरागढ़। डीडीहाट के रामलीला मैदान में नंदा महोत्सव सुबह 10 बजे से

टेबल टेनिस टूर्नामेंट

चंपावत। जीजीआईसी के खेल मैदान में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता सुबह नौ बजे से

खेलकूद प्रतियोगिता

चंपावत। गोरलचौड़ खेल मैदान में विधायक चैंपियनशिप ट्राॅफी में खेलकूद प्रतियोगिताएं सुबह 11 बजे से

भंडारा

चंपावत। बालेश्वर महादेव मंदिर में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का समापन भंडारे के साथ डेढ़ बजे से

प्रशिक्षण :