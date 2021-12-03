Pithoragarh News: एसपी इलेवन ने उद्यान विभाग को हराकर जीती ट्राॅफी

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सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट मैच में एसपी इलेवन और उद्यान विभाग के बीच मुकाबला खेला गया। उद्यान विभाग ने निर्धारित 10 ओवर में 88 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी एसपी इलेवन की टीम ने सिर्फ 8.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर ट्राॅफी अपने नाम की। मैच का आनंद लेने दर्शकों की खासी भीड़ रही।

पिथौरागढ़। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में एसी इलेवन ने उद्यान विभाग को हराकर ट्राॅफी पर कब्जा किया।