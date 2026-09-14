Pithoragarh News: तीन दिन की रोक के बाद उड़ा हेलिकॉप्टर

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दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के चलते डीजीसीए के मानकों के अनुरूप बीते 11 से 13 सितंबर तक पिथौरागढ़ से हल्द्वानी और अल्मोड़ा रूट पर हेलिकॉप्टर सेवा पर रोक थी। सोमवार को मौसम कुछ मेहरबान रहा और सुबह की शिफ्ट में तय रूटों पर हेली सेवा संचालित हुई।हेलिकॉप्टर हल्द्वानी से यात्रियों को लेकर पहले नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचा। यहां से हेलिकॉप्टर ने मुनस्यारी के लिए उड़ान भरी। वहां से नैनीसैनी लौटकर हेलिकॉप्टर यात्रियों को लेकर हल्द्वानी के लिए रवाना हुआ।हल्द्वानी से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ के बीच भी सुबह की सेवा संचालित हुई। दोपहर बाद मौसम का मिजाज बिगड़ा तो दूसरी शिफ्ट में यह सेवा ठप हो गई। फ्लाइट कैंसिल होने से नैनीसैनी के साथ ही हल्द्वानी, मुनस्यारी और अल्मोड़ा में हेलिकॉप्टर का इंतजार कर रहे यात्रियों को निराश होना पड़ा। कई यात्रियों ने यात्रा स्थगित कर घर का रुख किया तो कई टैक्सी के सहारे गंतव्य को रवाना होने के लिए मजबूर हुए।पिथौरागढ़। तकनीकी दिक्कत से नैनीसैनी से दिल्ली और देहरादून रूट पर संचालित विमान सेवा भी बीते एक सप्ताह से बंद है। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, अब देहरादून रूट पर विमान 18 सितंबर जबकि दिल्ली रूट पर 21 सितंबर से उड़ान भरेगा। तब तक यात्रियों को टैक्सी या रोडवेज बस से सफर करना होगा। संवाद..........सुबह की शिफ्ट में मौसम का साथ मिलने पर हेलिकॉप्टर सेवा संचालित हुई। दूसरी शिफ्ट मौसम में खराबी से स्थगित करनी पड़ी। फिलहाल विमान सेवा भी बंद है।