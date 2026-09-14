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Pithoragarh News: भारी बारिश से उफान पर आया नाला, तहसील परिसर में घुसा मलबा

Mon, 14 Sep 2026 11:25 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 14 Sep 2026 11:25 PM IST
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Heavy rain causes drain to overflow; debris enters tehsil complex
बंगापानी (पिथौरागढ़)। रविवार रात भारी बारिश के दौरान बंगापानी में बरसाती नाला उफान पर आ गया। नाले का मलबा तहसील परिसर तक पहुंच गया।
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वहीं, छोरीबगड़ के ऊपर बने पैदल पुल में बोल्डर और मलबा फंसने से उसके नीचे तालाब बन गया।
इससे ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। लोग रातभर नाले और गोरी नदी के जलस्तर पर नजर रखते रहे। पुल के नीचे अवरोध बनने की सूचना पर गांव के युवाओं ने भारी बारिश के बीच किसी तरह मलबा हटाया। इसके बाद नाले का बहाव सामान्य हो सका। तेज बहाव से पैदल पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया।

जगह-जगह मलबा जमा होने से ग्रामीणों के लिए पैदल आवाजाही मुश्किल हो गई है। ग्राम प्रधान तुलसी देवी और क्षेत्र पंचायत सदस्य पूजा देवी ने प्रशासन से क्षेत्र में तत्काल सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है।
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