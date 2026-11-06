Pithoragarh News: सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोरलचौड़ मैदान में सजा पटाखा बाजार
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:54 PM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 10:54 PM IST
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चंपावत। दिवाली पर्व के लिए जिला मुख्यालय के गोरलचौड़ मैदान में पटाखा बाजार सजकर तैयार हो गया है। इस वर्ष पटाखा बिक्री के लिए कुल 73 दुकानों के लाइसेंस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सभी दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया है जिससे व्यापारियों को निर्धारित स्थान उपलब्ध कराए जा सकें।
शुक्रवार को एसडीएम विपिन चंद्र पंत ने बताया कि दिवाली के दौरान आमजन की सुरक्षा और बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की निगरानी में ही पटाखा बाजार संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का पालन करने और निर्धारित नियमों के अनुरूप ही आतिशबाजी की बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि बाजार में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अफरा-तफरी या अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसके लिए व्यापारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी दुकानदारों से निर्धारित स्थान पर ही दुकान लगाने और सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। दिवाली को देखते हुए मैदान में पटाखा बाजार शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों में भी उत्साह है।
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शुक्रवार को एसडीएम विपिन चंद्र पंत ने बताया कि दिवाली के दौरान आमजन की सुरक्षा और बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की निगरानी में ही पटाखा बाजार संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का पालन करने और निर्धारित नियमों के अनुरूप ही आतिशबाजी की बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं।
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उन्होंने कहा कि बाजार में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अफरा-तफरी या अप्रिय स्थिति पैदा न हो, इसके लिए व्यापारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी दुकानदारों से निर्धारित स्थान पर ही दुकान लगाने और सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। दिवाली को देखते हुए मैदान में पटाखा बाजार शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों में भी उत्साह है।
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