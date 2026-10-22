Pithoragarh News: कौशलम प्रशिक्षण का अंतिम चक्र शुरू, 55 शिक्षक ले रहे प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 22 Oct 2026 11:05 PM IST
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लोहाघाट (चंपावत)। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) लोहाघाट में कौशलम प्रशिक्षण का तीन दिवसीय अंतिम चक्र आरंभ हो गया है। इसमें 55 शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं।
उद्घाटन अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. आशुतोष वर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी भविष्य के लिए तैयार करने का प्रभावी माध्यम है। जिला समन्वयक डॉ. कमल गहतोड़ी ने बताया कि इस वर्ष कक्षा नौ से 12 तक के सैकड़ों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जो छात्रों को समस्या समाधान, कॅरिअर एक्सप्लोरेशन और विपणन की जानकारी देंगे।
मास्टर ट्रेनर खीम सिंह बोहरा, नीरज जोशी, डॉ. ललित मोहन और देवेंद्र पुनेठा ने 21वीं सदी के कौशल, दृढ़ता और प्रोटोटाइप निर्माण जैसे विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान शिक्षकों को विद्यार्थियों में उद्यमशील मानसिकता विकसित करने के तरीके भी सिखाए गए।
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उद्घाटन अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. आशुतोष वर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी भविष्य के लिए तैयार करने का प्रभावी माध्यम है। जिला समन्वयक डॉ. कमल गहतोड़ी ने बताया कि इस वर्ष कक्षा नौ से 12 तक के सैकड़ों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है जो छात्रों को समस्या समाधान, कॅरिअर एक्सप्लोरेशन और विपणन की जानकारी देंगे।
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मास्टर ट्रेनर खीम सिंह बोहरा, नीरज जोशी, डॉ. ललित मोहन और देवेंद्र पुनेठा ने 21वीं सदी के कौशल, दृढ़ता और प्रोटोटाइप निर्माण जैसे विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान शिक्षकों को विद्यार्थियों में उद्यमशील मानसिकता विकसित करने के तरीके भी सिखाए गए।
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