Pithoragarh News: पहाड़ी से गिरकर महिला स्वास्थ्यकर्मी की मौत

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महिला रौलेश्वर स्वास्थ्य चौकी में स्वास्थ्य कर्मी के पद पर तैनात थी। रौलेश्वर स्वास्थ्य चौकी प्रमुख नरेश मडै ने बताया कि मृतका को उत्कृष्ट स्वास्थ्य कर्मी का पुरस्कार भी मिला था। विज्ञापन

हरिचन निवासी दीपेंद्र बहादुर मडै ने कहा कि मृतका के पति भारत में रोजगार करते हैं। घटना की सूचना मिलने पर वह घर के लिए रवाना हो गए हैं। मृतका अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। महिला रौलेश्वर स्वास्थ्य चौकी में स्वास्थ्य कर्मी के पद पर तैनात थी। रौलेश्वर स्वास्थ्य चौकी प्रमुख नरेश मडै ने बताया कि मृतका को उत्कृष्ट स्वास्थ्य कर्मी का पुरस्कार भी मिला था।हरिचन निवासी दीपेंद्र बहादुर मडै ने कहा कि मृतका के पति भारत में रोजगार करते हैं। घटना की सूचना मिलने पर वह घर के लिए रवाना हो गए हैं। मृतका अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है।

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झूलाघाट (पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी जिले में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, बैतड़ी जिले की सुर्नया गांव पालिका-5, हरिचन निवासी 35 वर्षीय गौरा मडै गांव के पास गोगनाड़ी में घास काटने गई थी। इसी दौरान पैर फिसलने से गहरी खाई में गिर गई। परिजन घायलावस्था में उसे रिंगा अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।