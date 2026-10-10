फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Elected representatives trained to make panchayats models

Pithoragarh News: पंचायतों को मॉडल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को दिया प्रशिक्षण

Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Elected representatives trained to make panchayats models
चंपावत। विकासखंड सभागार में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संवाद व विकास संकल्प सेवा सेतु सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पंचायत प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

कार्यक्रम का आयोजन पंचायतीराज निदेशालय के तत्वावधान में ग्रामीण विज्ञान समिति ने किया। ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा की अध्यक्षता में दायित्वधारी मुकेश महराना मुख्य अतिथि रहे। महराना ने कहा कि यह प्रशिक्षण ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाने और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायक होगा। ग्रामीण विज्ञान समिति के अध्यक्ष देवकी नंदन कांडपाल ने बताया कि मास्टर ट्रेनर सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आदर्श बनाना, रोजगार बढ़ाना और पलायन रोकना है। मास्टर ट्रेनर शिखा भट्ट ने ग्राम पंचायत विकास योजना और स्थानीय रोजगार के उपायों पर प्रशिक्षण दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed