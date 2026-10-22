फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   DM takes a strict stance on the distance of polling stations

Pithoragarh News: मतदान केंद्रों की दूरी पर डीएम सख्त

Thu, 22 Oct 2026 11:02 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 22 Oct 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
DM takes a strict stance on the distance of polling stations
चंपावत। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों के मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर भवनों और उपलब्ध सुविधाओं की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के युक्तिकरण में ध्यान रखा जाए कि किसी मतदाता को दो किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े।
विज्ञापन

डीएम ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों से फॉर्म-6 भरवाने के लिए सघन अभियान चलाने और भावी मतदाताओं को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। बैठक में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान एसडीएम टनकपुर प्रमोद कुमार, तहसीलदार पिंकी आर्या सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed