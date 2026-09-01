Pithoragarh News: स्वाला पर आया मलबा, एक घंटे बंद रहा एनएच
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Tue, 01 Sep 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
चंपावत। जिले में बीती रात से हो रही भारी बारिश से सड़कों पर जगह-जगह मलबा आ गया। बारिश के चलते मंगलवार की सुबह टीजे सड़क, स्टेट हाईवे और चार ग्रामीण सड़कें बंद हो गई। वहीं एनएच भी स्वाला में मलबा आने से करीब एक घंटे बंद रहा। सड़क पर मलबा आने के कारण करीब 10 हजार की आबादी को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मशीनें लगाकर मलबा हटाने का सुबह से ही जारी रहा। देर शाम तक टीजे सड़क और धौन दियूरी ग्रामीण सड़क बंद रही।
मंगलवार को सुबह 11: 15 बजे टनकपुर-पिथौरागढ़ एनएच पर स्वाला के पास पहाड़ी से मलबा आ गया। इससे कई वाहन फंस गए। एक घंटे की मशक्कत के बाद 12:15 बजे मलबा हटाकर एनएच पर यातायात सुचारु किया गया। बारिश के चलते सुबह ललुवापानी-बनलेख एसएच पर जगह-जगह मलबा आ गया। इससे यातायात करीब सुबह नौ बजे बाधित हुआ। मशीनें लगाकर करीब एक घंटे बाद एनएच को खोला गया। हालांकि सड़कों पर लगातार मलबा गिरता रहा। संवदेनशील स्थानों पर मशीनें लगाकर यातायात सुचारु रखने का काम किया गया। इधर, पिथौरागढ़ क्षेत्र में मलबा आने के कारण एनएच बंद हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों को चंपावत क्षेत्र में रोक दिया गया, इससे लंबा जाम लगा रहा।
विज्ञापन
मंगलवार को सुबह 11: 15 बजे टनकपुर-पिथौरागढ़ एनएच पर स्वाला के पास पहाड़ी से मलबा आ गया। इससे कई वाहन फंस गए। एक घंटे की मशक्कत के बाद 12:15 बजे मलबा हटाकर एनएच पर यातायात सुचारु किया गया। बारिश के चलते सुबह ललुवापानी-बनलेख एसएच पर जगह-जगह मलबा आ गया। इससे यातायात करीब सुबह नौ बजे बाधित हुआ। मशीनें लगाकर करीब एक घंटे बाद एनएच को खोला गया। हालांकि सड़कों पर लगातार मलबा गिरता रहा। संवदेनशील स्थानों पर मशीनें लगाकर यातायात सुचारु रखने का काम किया गया। इधर, पिथौरागढ़ क्षेत्र में मलबा आने के कारण एनएच बंद हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों को चंपावत क्षेत्र में रोक दिया गया, इससे लंबा जाम लगा रहा।
विज्ञापन