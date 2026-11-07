Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में सर्किट हाउस का निर्माण शुरू

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पिथौरागढ़। सीमांत जिले में जल्द ही राज्य अतिथि गृह यानी सर्किट हाउस अस्तित्व में आएगा। न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद ग्रामीण निर्माण विभाग ने सर्किट हाउस का निर्माण शुरू कर दिया है। विभाग के जेई एलएम जोशी ने बताया कि 24 करोड़ से नैनीसैनी एयरपोर्ट के पास देवलालगांव में सर्किट हाउस का निर्माण होना है। उन्होंने कहा कि काफी समय पहले इसे स्वीकृति मिल चुकी थी। मामला न्यायालय में जाने से इसका निर्माण शुरू नहीं हो सका। बीते दिनों न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद इसका निर्माण शुरू कर दिया है। जल्द ही सर्किट हाउस को अस्तित्व में लाया जाएगा इससे पर्यटन भी बढ़ेगा। पहाड़ी शैली में इसका निर्माण होगा।