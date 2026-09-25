Pithoragarh News: बेड़ीनाग बना वॉलीबाल का चैंपियन

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बेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। रामलीला मैदान में चल रही जिला स्तरीय वॉलीबाल प्रतियोगिता में बेड़ीनाग की टीम चैंपियन बनी। फाइनल में बेड़ीनाग की टीम ने बिण को 3-1 से हराया। विजेता-उपविजेता टीमों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि दायित्वधारी नारायण राम आर्या ने कहा कि सरकार खेल सुविधाएं बढ़ा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी जा रही है। यहां करम राम, भास्कर भट्ट, ललित पंत, मदनमोहन रावत, जीत सिंह ज्याला, खजान गुड्डू, धीरज बिष्ट, प्रदीप पंत, हेम पंत आदि थे।