Pithoragarh News: खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, पांच खाद्य पदार्थों के लिए नमूने

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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने बताया कि बाल मिठाई, बेसन लड्डू, सोनपापड़ी, बूंदी की मिठाई और बेसन के कुल पांच नमूने लिए गए। नमूनों को गुणवत्ता जांच के लिए राज्य खाद्य विश्लेषक राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहां सहायक दिनेश फर्त्याल मौजूद थे।

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चंपावत। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को मुड़ियानी और पुलिस लाइन समेत अन्य क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान मिष्ठान प्रतिष्ठानों के साथ-साथ जनरल स्टोरों का भी निरीक्षण किया गया।