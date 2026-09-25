Pithoragarh News: यूओयू में नौ अक्तूबर तक होंगे प्रवेश
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Fri, 25 Sep 2026 10:54 PM IST
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पिथौरागढ़। एलएसएम परिसर में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई सत्र में विद्यार्थी अपना दाखिला करा सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी नौ अक्तूबर तक ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया कर सकेंगे। क्षेत्रीय निदेशक डॉ.कमलेश कुमार भाकुनी ने बताया कि पूर्व में प्रवेश की अंतिम तिथि 21 सितंबर निर्धारित की गई थी। अब विश्वविद्यालय ने इसे विस्तारित किया है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय के पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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