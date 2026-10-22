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Pithoragarh News: महर्षि वाल्मीकि जयंती पर फागपुर में होगा जागरण

Thu, 22 Oct 2026 10:57 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 22 Oct 2026 10:57 PM IST
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A *jagran* (devotional all-night vigil) will be held in Phagpur on the occasion of Maharishi Valmiki Jayanti
बनबसा (चंपावत)। सेना छावनी और आंबेडकर ग्राम फागपुर वाल्मीकि समाज महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाएंगे। कमेटी अध्यक्ष नरेश पाल ने बताया कि 25 अक्तूबर की रात्रि फागपुर स्थित वाल्मीकि मंदिर में जागरण होगा। जिसके बाद दूसरे दिन 26 अक्तूबर को दोपहर भंडारा आयोजित किया जाएगा। कमेटी सचिव मनोज कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियों की जिम्मेदारी राकेश कुमार, देवेंद्र कुमार, सूरज पाल, मनोज आदि को सौंपी गई हैं।
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