Pithoragarh News: जनता मिलन में 208 शिकायतें पहुंचीं, ज्यादातर का निस्तारण

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सोलर स्ट्रीट लाइट, प्रधानमंत्री आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, आर्थिक सहायता, सुरक्षा दीवार, तारबाड़ और किसान सम्मान निधि से संबंधित मामले प्रमुख रहे।ग्राम किमवाड़ी निवासी जशोधर पचौली ने तालाब का कार्य पूरा होने के बाद भुगतान नहीं होने की शिकायत की। डीएम के निर्देश पर जिला मत्स्य प्रभारी ने मौके पर ही समस्या का निस्तारण कर दिया।सैदोला बोरा की बसंती देवी ने आवास और आयुष्मान कार्ड बनवाने की मांग की। भगाना-भंडारी के ग्रामीणों ने नारियलगांव बाजार में पांच सोलर लाइट लगाने और दियूरी के हिमांशु जोशी ने फसलों की सुरक्षा के लिए तारबाड़ व सोलर लाइट लगाने की मांग रखी।यहां डीएफओ धिनो पुरुषोत्तमन, परियोजना निदेशक अजय सिंह, अर्थ व संख्याधिकारी दीपकीर्ति तिवारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी मान सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार आदि थे।