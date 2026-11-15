Pithoragarh News: 20 डॉक्टर और 60 नर्सिंग अधिकारी, फिर भी ओपीडी महज 10

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हैरानी है कि जिले में संचालित पीएचसी और अन्य छोटे अस्पतालों में रोजाना बेस से तीन गुना अधिक यानी औसतन 30 से अधिक मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इतने बड़े अस्पताल और लाखों रुपये वेतन देकर स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त तैनाती के बाद भी सबसे कम ओपीडी होना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में साफ है कि जिले के लोग बेस अस्पताल पर भरोसा नहीं जता रहे हैं और यहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों का मरीजों के पहुंचने का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है।पिथौरागढ़। ऐसा नहीं है कि जिले के अस्पतालों में मरीजों की संख्या में कमी आ रही है बल्कि यह रोजाना बढ़ रही है। जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ इसका प्रमाण है। जिला अस्पताल में रोजाना ओपीडी 800 के पार पहुंच रही है। मरीजों का दबाव बढ़ने से उन्हें भर्ती करने के लिए जगह कम पड़ रही है। 120 बेड क्षमता के सापेक्ष जिला अस्पताल में 160 से अधिक मरीज भर्ती हो रहे हैं और उनके लिए बरामदे में बिस्तर लग रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर बेस अस्पताल में सुनसानी है और स्वास्थ्य कर्मियों के पास मरीजों का इंतजार करने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है। हैरानी की बात यह है कि दो साल में अब तक बेस अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ है। अस्पताल के खाली वार्ड पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं।पिथौरागढ़। लिन्ठूड़ा में करोड़ों से बेस अस्पताल तो खोल दिया गया लेकिन इसमें जरूरी और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका। अब तक बेस में ओटी, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे, मरीजों और तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं हो सकीं। मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित होने से वर्तमान में इन व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि भविष्य में बेस में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी तो मरीज यहां का रुख करेंगे इससे जिला अस्पताल में दबाव भी कम होगा। संवाद...........जल्द मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू होगा। इसी के तहत बेस में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। जल्द ही बेस अस्पताल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे में अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ लेने बेस पहुंचेंगे। -डॉ. एके सिंह, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़