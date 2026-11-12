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Pauri News: शिक्षिका बबीता को मिला शिक्षा ज्योति सम्मान

Thu, 12 Nov 2026 07:20 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Thu, 12 Nov 2026 07:20 PM IST
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Teacher Babita receives the Shiksha Jyoti Samman
फोटो
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श्रीनगर। मैती संस्था की ओर से कीर्तिनगर ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज न्यूली अकरी की अर्थशास्त्र प्रवक्ता बबीता थपलियाल को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'शिक्षा ज्योति सम्मान-2026' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल एवं मैती संस्था के संस्थापक पदमश्री कल्याण सिंह रावत ने प्रदान किया। स्व. त्रिलोक सिंह रावत की स्मृति में दिया जाने वाला यह सम्मान प्रतिवर्ष शिक्षा के उन्नयन, नवीन एवं अभिनव प्रयोगों तथा शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। कर्णप्रयाग के नंदासैंण में आयोजित “पर्यावरण संवर्धन, पर्यटन एवं विकास मेले के दौरान 11 नवंबर को यह प्रतिष्ठित सम्मान बबीता को प्रदान किया गया। संवाद
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