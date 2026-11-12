Pauri News: शिक्षक अजय जैन राष्ट्रीय फुटबॉल में दिखाएंगे दम

विज्ञापन



श्रीनगर। कीर्तिनगर विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज नागराजाधार में तैनात व्यायाम शिक्षक अजय जैन का चयन ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वह गोवा में 17 से 24 नवंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम से खेलेंगे। उत्तराखंड खेल निदेशालय की ओर से अक्तूबर में देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में चयन ट्रायल आयोजित किए गए थे। ट्रायल में टिहरी गढ़वाल से अजय जैन ने अपनी जगह बनाई। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन के बाद अब वह गोवा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके चयन से विद्यालय और क्षेत्र में खुशी है।

फोटो