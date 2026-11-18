Pauri News: वरिष्ठ व्यापारी सोहन सिंह का निधन
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 18 Nov 2026 04:43 PM IST
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श्रीनगर। गोला बाजार के वरिष्ठ व्यापारी सोहन सिंह बिष्ट (72) का सोमवार की सुबह कंसमर्दनी मार्ग स्थित निजी आवास पर निधन हो गया। अलकेश्वर घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान व्यापार सभा के अध्यक्ष अनुज जोशी, वासुदेव कंडारी, दिनेश, पार्षद झाबर सिंह रावत, दिनेश पंवार, प्रवीण अग्रवाल, वासुदेव कालड़ा, वीरेंद्र सिंह नेगी, दिलशाद हुसैन, अनुज रावत, आशीष आदि ने उन्हें अंतिम विदाई दी।
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