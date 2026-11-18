{"_id":"6afd886bc9989d50cd0b8c95","slug":"senior-businessman-sohan-singh-passes-away-shrinagar-news-c-53-1-sdrn1039-128681-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pauri News: वरिष्ठ व्यापारी सोहन सिंह का निधन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Pauri News: वरिष्ठ व्यापारी सोहन सिंह का निधन

संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 18 Nov 2026 04:43 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

