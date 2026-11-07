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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Pauri News 25 year old woman dies by suicide in kaljikhal village had given birth 45 days ago

पौड़ी: विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान, डेढ़ महीने पहले दिया था बच्ची को जन्म

Sat, 07 Nov 2026 04:08 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी।
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी। Published by: Renu Saklani Updated Sat, 07 Nov 2026 04:08 PM IST
सार

मां बनने के कुछ ही समय बाद महिला ने अपनी जान दे दी। पौड़ी के सकनोली गांव में हुई घटना के बाद परिजन सदमे में हैं। सूचना पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।

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Pauri News 25 year old woman dies by suicide in kaljikhal village had given birth 45 days ago
जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
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पौड़ी के विकासखंड कल्जीखाल के ग्राम सकनोली में एक विवाहिता ने फंदा डालकर मौत को गले लगा लिया। राजस्व पुलिस के अनुसार विवाहिता अनीता देवी (25) ने कमरे में पंखे के कुंडे से लटकर जान दी।

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करीब डेढ़ महीने पहले उन्होंने बच्ची को जन्म दिया था। बताया कि घटना शुक्रवार देर रात की है। परिजनों ने शनिवार सुबह प्रधान और ग्रामीणों को बुलाकर कमरे का दरवाजा तोड़ा और पुलिस को सूचना दी। राजस्व पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के लिए शव जिला अस्पताल पीएम के लिए भेज दिया है।

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