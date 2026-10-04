Pauri News: सड़कों की पैच मरम्मत का अधिकारियों ने लिया जायजा

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संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने प्रांतीय खंड के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र डंडरियाल के साथ पौड़ी-खोलाचौरी और पौड़ी-कालेश्वर मोटर मार्ग का जायजा लिया। इस दौरान करीब 20 स्थानों पर किए गए पैच कार्यों की स्थिति देखी गई। उन्होंने संबंधित विभाग को आवश्यक सुधार कराने के निर्देश दिए।कोटद्वार एसडीएम संदीप कुमार ने लोनिवि अधिकारियों के साथ कौड़िया-मोटाढाक और कोटद्वार-मवाकोट-कण्वाश्रम मोटर मार्गों का निरीक्षण किया। कौड़िया-मोटाढाक मार्ग पर कुछ स्थानों पर सड़क में दरार और बारिश के कारण पैच उखड़े मिले। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन स्थानों की दोबारा मरम्मत कराने के निर्देश दिए।डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि गड्ढा मुक्ति का कार्य केवल गड्ढे भरने तक सीमित न रहे। सड़क की समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए जहां आवश्यक हो वहां प्रभावी सुधार कराया जाए। संवाद