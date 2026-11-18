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मेले में विनिर्माण क्षेत्र, सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), होटल व हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, मॉल सहित विभिन्न निजी क्षेत्रों की कंपनियां इसमें प्रतिभाग करेंगी। कंपनियों के प्रतिनिधि अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। जिला सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक के साथ ही तकनीकी योग्यता रखने वाले युवा मेले में प्रतिभाग कर सकेंगे। मेले में प्रतिभाग करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी www.rojgarprayag.uk.gov.in पर पंजीकरण और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। संवाद

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पौड़ी/कोटद्वार। जिला प्रशासन के सहयोग और कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर आगामी दिसंबर महीने में कोटद्वार में मेगा रोजगार मेला आयोजित होगा। डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल पीजी काॅलेज में प्रस्तावित मेले में 40 से अधिक कंपनियां युवाओं को उनकी शैक्षिक और तकनीकी दक्षता के अनुसार रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगी।