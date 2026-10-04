फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Health check-ups were conducted for 98 patients.

Pauri News: 98 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई

Sun, 04 Oct 2026 06:38 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sun, 04 Oct 2026 06:38 PM IST
विज्ञापन
Health check-ups were conducted for 98 patients.
फोटो
विज्ञापन

श्रीनगर। द हंस फाउंडेशन सतपुली की ओर से कीर्तिनगर ब्लॉक के बडोन और दियुली गांव में निशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कराया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे। बडोन में 40 और दियुली में 58 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य की जांच कराई। 40 मरीजों को दवा और 51 मरीजों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए। 17 मरीजों की आंखों में गंभीर समस्या पाए जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें ऑपरेशन के लिए चयनित किया।

बडोन में आयोजित शिविर में डॉ. सूर्य राजदीप नेगी ने 40 रोगियों की आंखों की जांच की। मोतियाबिंद व अन्य गंभीर नेत्र विकारों से पीड़ित 9 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। अनिल भट्ट, ग्राम प्रधान मनीषा देवी ने फाउंडेशन मौजूद रहे। दूसरी ओर दियुली में आयोजित शिविर में डॉ.सुमित एवं डॉ. राजदीप नेगी ने मरीजों की जांच की। शिविर में 58 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई। आठ मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार तथा सपोर्ट स्टाफ रविन्द्र सिंह ने सहयोग किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed