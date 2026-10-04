फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   Danger from dilapidated school buildings

Pauri News: जर्जर स्कूल भवनों से खतरा

Sun, 04 Oct 2026 06:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Sun, 04 Oct 2026 06:50 PM IST
विज्ञापन
Danger from dilapidated school buildings
श्रीनगर। कीर्तिनगर ब्लॉक के करीब 12 से अधिक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर हैं। कई विद्यालयों के भवन, शौचालय और चहारदीवार क्षतिग्रस्त होने से छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। वहीं कुछ विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति ठप होने से भोजन माताओं को आधा से एक किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है।
विज्ञापन

सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट ने बताया कि लोस्तु-बड़ियारगढ़, कड़ाकोट, अकरी बारजूला, डागर और मलेथा पट्टी के कई विद्यालयों की स्थिति खराब है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिलेड़ी का भवन जर्जर, सौड़ू का शौचालय व चारदीवारी क्षतिग्रस्त और डाथीडागर के दरवाजे टूटे हैं। टोला, राड़ागाढ़ और रिगोली मल्ली विद्यालय भी बदहाल हैं। प्राथमिक विद्यालय मैखंडी में पेयजल योजना ठप होने से भोजनमाता करीब एक किलोमीटर दूर से पानी ला रही हैं। उन्होंने जल्द सुधार नहीं होने पर ग्रामीणों के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed