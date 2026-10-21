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Pauri News: तीन दिन के अवकाश के बाद जिला अस्पताल में उमड़ी मरीजों की भीड़

Wed, 21 Oct 2026 06:45 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 21 Oct 2026 06:45 PM IST
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Crowd of patients swarms district hospital after three-day holiday
पौड़ी। तीन दिन के अवकाश के बाद बुधवार को जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। अस्पताल खुलते ही उपचार के लिए मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। ओपीडी के बाहर पंजीकरण और चिकित्सकों से परामर्श लेने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल में दिनभर काफी चहल-पहल बनी रही।
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जिला अस्पताल के पीएमएस डॉ. एलडी सेमवाल ने बताया कि बुधवार को अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 350 के पार पहुंच गई। उन्होंने बताया कि लगातार तीन दिन के अवकाश के बाद अस्पताल खुलने के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। अवकाश के दौरान उपचार नहीं मिल पाने के कारण कई मरीज बुधवार को अस्पताल पहुंचे। इसके चलते ओपीडी में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ देखने को मिली।
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वहीं, मौसम में बदलाव के बीच सर्दी-जुकाम से पीड़ित मरीज भी उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। मरीजों ने चिकित्सकों से परामर्श लेकर दवाएं लीं। सुबह से ही ओपीडी के बाहर मरीजों और उनके तीमारदारों की आवाजाही बनी रही। अस्पताल में अधिक संख्या में मरीज पहुंचने के कारण चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की व्यस्तता भी बढ़ गई।
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फिजीशियन डॉ. आनंद खंकरियाल ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान सर्दी-जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव करने, साफ-सफाई का ध्यान रखने और परेशानी होने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी जाती है।
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