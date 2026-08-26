Pauri News: 15 आवेदक साक्षात्कार के लिए चयनित

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गढ़वाल विवि के केंद्रीय पुस्तकालय में लंबे समय से लाइब्रेरियन का पद रिक्त होने के कारण पुस्तकालय संचालन एवं शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसको देखते हुए विवि ने लाइब्रेरियन पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। विवि के कुलसचिव प्रो.वाईपी रैवानी का कहना है कि लाइब्रेरियन व इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उक्त पदों पर जल्द नियुक्ति हो इसके लिए साक्षात्कार की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। संवाद

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श्रीनगर। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को जल्द स्थायी लाइब्रेरियन मिलने की उम्मीद है। लाइब्रेरियन पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया है। साथ ही इंटरनल ऑडिट ऑफिसर(डेपुटेशन) पद के लिए भी साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार की तिथि 11 सितंबर को निर्धारित की गई है।