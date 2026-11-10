Nainital News: युवाओं ने पौधे रोपकर मनाया उत्तराखंड स्थापना दिवस

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नैनीताल। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 26 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नैनीताल के युवाओं ने पहाड़ी क्षेत्र में 26 पौधे रोपे। इसमें अभिषेक कुमार, पीयूष, हर्षित, खुशी और तपिशा आदि ने पौधरोपण कर देखभाल का संकल्प भी लिया। उन्होंने अपील की कि बढ़ते प्रदूषण, घटते जंगल और बदलते मौसम का एकमात्र समाधान पौधरोपण ही है। पौधा लगाना ही काफी नहीं, उसे जीवित रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। संवाद