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पीरूमदारा। पीरूमदारा स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय और राजकीय उच्च कन्या प्राथमिक विद्यालय में छुट्टी के बाद बाहरी बच्चे परिसर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रधानाचार्य सुभाष जुयाल ने पुलिस को तहरीर दी है। विद्यालय परिसर में पानी की टोटियां, फर्श की टाइल्स और पौधों को नुकसान पहुंचाया गया है। इससे बच्चों के भोजन के लिए पानी की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शौचालय जाने में भी बच्चों को परेशानी हो रही है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। आरोपियों की जल्द पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।