Nainital News: गोबर के दीये और गेंदे के फूलों से सजावटी उत्पाद बना रहीं महिलाएं

विज्ञापन



राधा ने छोटे स्तर पर अपने काम की शुरुआत की थी। धीरे-धीरे उनके काम का दायरा बढ़ा और अब उनके बनाए उत्पाद देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच रहे हैं। इस काम के जरिये वह अपनी पहचान बनाने के साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। उनके उत्पाद पारंपरिक सजावट के साथ पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने का प्रयास हैं। विज्ञापन



राधा ने छोटे स्तर पर अपने काम की शुरुआत की थी। धीरे-धीरे उनके काम का दायरा बढ़ा और अब उनके बनाए उत्पाद देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच रहे हैं। इस काम के जरिये वह अपनी पहचान बनाने के साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। उनके उत्पाद पारंपरिक सजावट के साथ पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने का प्रयास हैं।

हल्द्वानी। त्योहारों की रौनक बढ़ाने के साथ ईको फ्रेंडली उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में महिलाएं भी अपनी पहचान बना रही हैं। राधा जीना गोबर से इको-फ्रेंडली दीये तैयार कर रही हैं। उनके साथ पांच महिलाएं भी इस काम में जुटी हैं। शुभ-लाभ के प्रतीक सजावटी उत्पाद और गेंदे के फूलों से जुड़े सजावटी उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं।