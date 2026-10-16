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Nainital News: गोबर के दीये और गेंदे के फूलों से सजावटी उत्पाद बना रहीं महिलाएं

Fri, 16 Oct 2026 01:39 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 16 Oct 2026 01:39 AM IST
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Women are creating decorative products from cow-dung lamps and marigold flowers.
हल्द्वानी। त्योहारों की रौनक बढ़ाने के साथ ईको फ्रेंडली उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में महिलाएं भी अपनी पहचान बना रही हैं। राधा जीना गोबर से इको-फ्रेंडली दीये तैयार कर रही हैं। उनके साथ पांच महिलाएं भी इस काम में जुटी हैं। शुभ-लाभ के प्रतीक सजावटी उत्पाद और गेंदे के फूलों से जुड़े सजावटी उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं।
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राधा ने छोटे स्तर पर अपने काम की शुरुआत की थी। धीरे-धीरे उनके काम का दायरा बढ़ा और अब उनके बनाए उत्पाद देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंच रहे हैं। इस काम के जरिये वह अपनी पहचान बनाने के साथ अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। उनके उत्पाद पारंपरिक सजावट के साथ पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने का प्रयास हैं।
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