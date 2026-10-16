Nainital News: भीमताल में 40 करोड़ से बनेंगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Fri, 16 Oct 2026 01:34 AM IST
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भीमताल (नैनीताल)। सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बृहस्पतिवार को भीमताल विधानसभा क्षेत्र में 40 करोड़ की सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। यह परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूरी की जाएगी। इन सड़कों से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवाजाही में बड़ी सुविधा मिलेगी।
शिलान्यास किए गए छह मोटर मार्गों में धारी के कुलोरी से पोखरी मोटर मार्ग शामिल है, जिस पर 3.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भीमताल के हरनगर से शेरुवा मोटर मार्ग के लिए 8.06 करोड़ रुपये, बानना से पिनसेला मोटर मार्ग के लिए 7.35 करोड़ रुपये, झूतिया-कोल-कांडा-कूना मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 7.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इनके अलावा छीड़ाखान से तल्ली पोखरी मोटर मार्ग के लिए 6.16 करोड़ रुपये, श्यामखेत से कून मोटर मार्ग पर 7.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट ने कहा कि इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों को पैदल आवाजाही नहीं करनी पड़ेगी। इस मौके पर महेश जोशी, प्रदीप पाठक, पंकज जोशी, मनोज भट्ट, नितेश बिष्ट, जितेंद्र चनौतिया, लक्ष्मण सिंह गंगोला, राधा कुल्याल, ममता दुम्का, प्रकाश कनौजिया और गोपाल कृष्ण भट्ट आदि मौजूद रहे।
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शिलान्यास किए गए छह मोटर मार्गों में धारी के कुलोरी से पोखरी मोटर मार्ग शामिल है, जिस पर 3.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भीमताल के हरनगर से शेरुवा मोटर मार्ग के लिए 8.06 करोड़ रुपये, बानना से पिनसेला मोटर मार्ग के लिए 7.35 करोड़ रुपये, झूतिया-कोल-कांडा-कूना मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 7.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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इनके अलावा छीड़ाखान से तल्ली पोखरी मोटर मार्ग के लिए 6.16 करोड़ रुपये, श्यामखेत से कून मोटर मार्ग पर 7.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट ने कहा कि इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों को पैदल आवाजाही नहीं करनी पड़ेगी। इस मौके पर महेश जोशी, प्रदीप पाठक, पंकज जोशी, मनोज भट्ट, नितेश बिष्ट, जितेंद्र चनौतिया, लक्ष्मण सिंह गंगोला, राधा कुल्याल, ममता दुम्का, प्रकाश कनौजिया और गोपाल कृष्ण भट्ट आदि मौजूद रहे।
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