Nainital News: भीमताल में 40 करोड़ से बनेंगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें

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शिलान्यास किए गए छह मोटर मार्गों में धारी के कुलोरी से पोखरी मोटर मार्ग शामिल है, जिस पर 3.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भीमताल के हरनगर से शेरुवा मोटर मार्ग के लिए 8.06 करोड़ रुपये, बानना से पिनसेला मोटर मार्ग के लिए 7.35 करोड़ रुपये, झूतिया-कोल-कांडा-कूना मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 7.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे।इनके अलावा छीड़ाखान से तल्ली पोखरी मोटर मार्ग के लिए 6.16 करोड़ रुपये, श्यामखेत से कून मोटर मार्ग पर 7.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉ. हरीश बिष्ट ने कहा कि इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों को पैदल आवाजाही नहीं करनी पड़ेगी। इस मौके पर महेश जोशी, प्रदीप पाठक, पंकज जोशी, मनोज भट्ट, नितेश बिष्ट, जितेंद्र चनौतिया, लक्ष्मण सिंह गंगोला, राधा कुल्याल, ममता दुम्का, प्रकाश कनौजिया और गोपाल कृष्ण भट्ट आदि मौजूद रहे।