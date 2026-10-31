Nainital News: हल्द्वानी और काठगोदाम डिपो की 30 बसों के पहिये थके

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उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश भर के डिपो में प्रदर्शन कर धरना दिया। रोडवेज कर्मचारी समान कार्य समान वेतन, नियमितीकरण, समय से वेतन भुगतान, पुराने देयकों का भुगतान, बस बेड़ा बढ़ाने, विशेष श्रेणी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने जैसी छह सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलित हैं। इस बीच हल्द्वानी और काठगोदाम डिपो में भी कर्मचारियों ने धरना दिया।यहां यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनै, उपाध्यक्ष दयाल जोशी, ललित प्रसाद, आनंद सिंह बिष्ट, मनोज भट्ट, हरीश रावत, कैलाश कांडपाल, संदीप बिष्ट, संदीप रेसवाल, इंप्लाइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश वर्मा, अजय शर्मा, नवीन लोहनी, राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे।इधर हल्द्वानी डिपो के एआरएम संजय पांडे ने बताया कि निगम और अनुबंधित मिलाकर डिपो की आठ बसों का संचालन बाधित रहा वहीं काठगोदाम के एआरएम गणेश चंद्र पंत ने बताया कि उनके डिपो से टनकपुर, मथुरा, नैनीताल, हरिद्वार रूट की बस सेवाएं प्रभावित हुईं।बॉक्स-यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कमल पपनै ने दावा किया कि कार्य बहिष्कार से प्रदेश भर में 60 फीसदी से अधिक बसों का संचालन ठप रहा। कुमाऊं में भवाली से पूरी तरह संचालन बंद रहा जबकि काशीपुर से भी गिनीचुनी बसें रूट पर निकलीं। पपनै के अनुसार यूनियन को एससी-एसटी श्रमिक संघ और रोडवेज इंप्लाइज यूनियन ने भी समर्थन दिया है। शनिवार को परिवहन मंत्री से वार्ता होनी है लेकिन कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।फोटो कैप्शन-काठगोदाम डिपो परिसर में धरना देते रोडवेज कर्मचारी। स्रोत: यूनियन