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संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ध्रुव रौतेला ने कहा कि वर्तमान दौर में सूचना एवं संचार के तीव्र विस्तार के साथ जनता को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ी है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ.नितिन उपाध्याय ने कहा कि पत्रकारिता कभी खत्म नहीं होगी बल्कि स्वरूप बदलता या एडवांस होता रहेगा। संगोष्ठी में जिला सूचना अधिकारी अहमद नदीम समेत प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुड़े लोग मौजूद रहे।