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अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए वार्ड बॉय तैनात किए गए हैं। दिन और रात की शिफ्ट में छह से आठ वार्ड बॉय की ड्यूटी रहती है। इनका काम मरीजों को जांच, उपचार और जरूरत के अनुसार अस्पताल के अलग-अलग विभागों तक पहुंचाने में सहयोग करना भी है। इसके बावजूद मरीजों को स्ट्रेचर से ले जाने के लिए तीमारदारों को खुद ही आगे आना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अस्पताल में वार्ड बॉय तैनात हैं तो मरीजों को समय पर मदद क्यों नहीं मिल पा रही है।तराई भाबर से लेकर पहाड़ तक के मरीज आते हैं इलाज के लिएहल्द्वानी, रामपुर, मुरादाबाद बरेली के साथ-साथ पहाड़ों से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचते हैं। इनमें बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार मरीज भी शामिल होते हैं। ऐसे मरीजों को जांच, उपचार और वार्ड तक पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर की जरूरत पड़ती है। पहले से ही उपचार को लेकर परेशान तीमारदारों को अस्पताल के भीतर भी मरीज को ले जाने की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़े तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।वर्जनदिन और रात के समय करीब 6-8 वार्ड बॉय ड्यूटी पर रहते हैं। इन पर मरीजों को जांच और इलाज के लिए अलग-अलग स्थानों पर ले जाने की जिम्मेदीर भी होती है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए सभी शिफ्ट में वार्ड बॉय होते हैं। अगर मरीजों को स्ट्रेचर पर लाने-जाने के लिए कर्मी नहीं मिल रहे हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। - डॉ. अरुण जोशी, एमएस, एसटीएच