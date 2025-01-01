जमरानी बांध परियोजना : नहर पर कब्जा, 98 कब्जाधारियों को अंतिम नोटिस

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परियोजना अधिकारियों ने चिह्नित 98 अतिक्रमणकारियों को तीसरा और अंतिम नोटिस दे दिया है अगर उन्होंने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन के सहयोग से बलपूर्वक हटाया जाएगा। अतिक्रमण की जद में एक अस्पताल, मॉल समेत कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी आ रहे हैं। तीन चरणों में नोटिस भेजने के बाद अब तक पांच लोगों ने स्वतः अतिक्रमण हटा लिया है। उप महाप्रबंधक ललित कुमार ने बताया कि सभी ने नहर निर्माण के दौरान स्वतः अतिक्रमण हटा लेने का आश्वासन दिया है। अतिक्रमण मुक्त होने के बाद यहां नहर का पुनर्निर्माण होगा।नहर निर्माण के बाद कवरिंग के लिए 53.41 लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उप महाप्रबंधक ललित कुमार ने बताया कि नहर बनने के बाद कवरिंग होगी। कवरिंग होने से सड़क की चौड़ाई 3.20 मीटर बढ़ जाएगी। इससे नैनीताल रोड पर जाम से भी राहत मिलेगी और नहर भी सुरक्षित रहेगी।