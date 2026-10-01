Nainital News: बेतालघाट में भू-धंसाव से सहमे ग्रामीण

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खैर की लकड़ी काट रहा आरोपी गिरफ्तार

रामनगर। उत्तरी आमपोखरा बीट में वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी काटते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेंजर पूरन सिंह खनायत ने बताया कि बुधवार सुबह चार बजे गश्त के दौरान प्लाट संख्या 31 में सड़क किनारे खैर के पेड़ काटते केलाखेड़ा निवासी इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया। टीम ने पिकअप वाहन भी कब्जे में ले लिया है। रेंजर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर हल्द्वानी जेल भेज दिया गया।

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गरमपानी (नैनीताल)। बेतालघाट के धनियाकोट, मल्लाकोट, पनौराकोट में जमीन धंसने से घरों को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर बुधवार को विधायक सरिता आर्या ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। विधायक ने लगातार हो रहे भू-धंसाव को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम अनुराग आर्या ने वार्ता कर प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। भू-धंसाव के कारणों का पता लगाने के लिए भू-वैज्ञानिकों की टीम बुलाकर सर्वे कराकर उचित रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई करने के लिए भी कहा।