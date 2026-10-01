Nainital News: श्राद्ध पक्ष में सब्जियों के दाम उछले, प्याज धीमा

विज्ञापन

नैनीताल। श्राद्ध पक्ष के चलते इन दिनों सब्जियों की दरों में करीब दस रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। प्याज, लहसुन के दाम में आंशिक कमी आई है। सदाबहार आलू के दाम भी स्थिर हैं। तल्लीताल बाजार में पहाड़ी तोरई 80 जबकि देसी तोरई 40 रुपये प्रति किलो मिल रही है। लौकी 50 से 60, भिंडी 60, बीन 120, फूलगोभी 120, ककड़ी 60 से 80 रुपये प्रति किलो मिल रही है। लहसुन 240 रुपये, प्याज 70 और आलू 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। मल्लीताल बाजार में सब्जी के दाम इससे करीब पांच रुपये कम हैं। कारोबारियों का कहना है कि श्राद्ध पक्ष में प्याज, लहसुन आदि वर्जित होता है। ऐसे में इसके कम प्रयोग पर दरें करीब दस रुपये कम हुई हैं तो अन्य सब्जियों की दरें बढ़ी हैं।