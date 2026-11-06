नैनीताल हाईकोर्ट: एचएमटी रानीबाग कामगारों को राहत, यूपीसीएल को नया बिजली कनेक्शन देने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट ने एचएमटी रानीबाग के आवासीय परिसर में रह रहे कामगार संघ के सदस्यों को राहत देते हुए यूपीसीएल को नया बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी एक सप्ताह के भीतर उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करें। जिसके बाद यूपीसीएल को सात दिनों के भीतर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर बिजली कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर 2026 की तिथि नियत की है।

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