हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा: पार्षद सदन में जमीन पर बैठीं, विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप

हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में दो नामित पार्षदों को शपथ दिलाने के बाद दुकानों के किराए में छूट पर चर्चा हुई। एजेंडे में शामिल 14वें प्रस्ताव- राजपुरा और शीशमहल में कम्यूनिटी हॉल को निगम के नियंत्रण में लेने का विरोध होने की संभावना जताई गई। इसी बीच वार्ड 56 मानपुर पश्चिमी की पार्षद सदन में ही धरने पर बैठ गईं। उन्होंने वार्ड में विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। निगम अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया।

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