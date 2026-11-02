नैनीताल: कैंची धाम पहुंचीं एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट परवीन हुड्डा, बाबा नीम करौली के किए दर्शन

एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली परवीन हुड्डा ने कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीम करौली के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनके कोच भी मौजूद रहे। परवीन ने कहा कि बाबा के दर्शन कर मन को शांति मिली है और आगे की तैयारियों के लिए नई ऊर्जा मिली है।

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