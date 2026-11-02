उत्तराखंड: हापुड़ के पास खराब हुई हल्द्वानी डिपो की वॉल्वो, दिल्ली रूट की सेवा ठप; यात्रियों ने उठाए सवाल

त्योहार के सीजन में उत्तराखंड परिवहन निगम की वॉल्वो बस सेवा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। दिल्ली से वापसी के दौरान हल्द्वानी डिपो की वॉल्वो हापुड़ के पास खराब हो गई। बस के तय समय पर न पहुंचने के कारण सोमवार दोपहर दिल्ली रूट की वॉल्वो सेवा ठप हो गई। बस में पांच यात्रियों ने टिकट बुक कराया था। इस घटना से नाराज यात्रियों ने निगम प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं।

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