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उत्तराखंड: हापुड़ के पास खराब हुई हल्द्वानी डिपो की वॉल्वो, दिल्ली रूट की सेवा ठप; यात्रियों ने उठाए सवाल

Mon, 02 Nov 2026 01:01 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Mon, 02 Nov 2026 01:01 PM IST
सार

त्योहार पर हल्द्वानी डिपो की वॉल्वो हापुड़ के पास खराब होने से दिल्ली रूट की सेवा ठप हुई, यात्रियों ने निगम प्रबंधन पर सवाल उठाए।

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Haldwani depot Volvo broke down while returning from Delhi
उत्तराखंड परिवहन निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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त्योहार के सीजन में उत्तराखंड परिवहन निगम की वॉल्वो बस सेवा यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। दिल्ली से वापसी के दौरान हल्द्वानी डिपो की वॉल्वो हापुड़ के पास खराब हो गई। बस के तय समय पर न पहुंचने के कारण सोमवार दोपहर दिल्ली रूट की वॉल्वो सेवा ठप हो गई। बस में पांच यात्रियों ने टिकट बुक कराया था। इस घटना से नाराज यात्रियों ने निगम प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं।

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