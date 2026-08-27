Nainital News: खैर की लकड़ी के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

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लालकुआं। ऑपरेशन अंकुश के तहत वन विभाग की टीम ने मोटाहल्दू बीट के प्लाट संख्या-143 में दबिश देकर चार खैर के पेड़ों की कटी लकड़ी और तस्करी में शामिल पिकअप वाहन पकड़ा है। वन क्षेत्राधिकारी उमेश चंद्र आर्य ने बताया कि 25 अगस्त तड़के गश्ती टीम को सूचना मिली कि खैर के पेड़ काटकर ले जाए जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर पिकअप संख्या यूपी-25 बीटी-0781 को कब्जे में लिया। तलाशी में अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ी बरामद हुई। बताया कि दो आरोपी वन टीम के हत्थे चढ़ गए जबकि उनके पांच-छह साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। गिरफ्तार आरोपी बरहैनी रेंज के राईखत्ता निवासी यासीन, रुद्रपुर निवासी राजेश सिंह के खिलाफ वन अधिनियम, 1927 के तहत कार्रवाई की गई है।